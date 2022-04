Knockout Bash startet bald in Rocket League XBU MrHyde am Mo, 25.04.2022, 17:00 Uhr

Psyonix kündigt ein brandneues In-Game-Event namens Knockout Bash an, das am 27. April in Rocket League auf allen Plattformen beginnt und bis zum 10. Mai spielbar sein wird. Knockout Bash wird einen neuen zeitlich begrenzten Modus namens Knockout, Event-Herausforderungen und -Belohnungen sowie goldene Geschenkkörbe beinhalten.



Der Inhalt von Knockout Bash ist:

Das Debüt von Knockout - Im neuen Knockout-LTM müssen sich 8 Spieler gegenseitig von Plattformen oder in Gefahren stoßen, bis nur noch ein Spieler übrig ist. Knockout hat keine Bälle oder Tore, ein Novum in Rocket League, und bietet neue Mechaniken wie Angriff, Block, Greifen und mehr, die es zu meistern gilt. Die Spieler werden in Knockout in 3 neuen Arenen (Quadron, Carbon und Calavera) gegeneinander antreten.

Neue Event-Herausforderungen - Die Spieler können neue Event-Herausforderungen abschließen, um frühlingshafte Gegenstände freizuschalten, wie z.B. das Blütenrad, den Monarch-Boost oder den animierten Flatterby-Aufkleber.

Goldene Geschenkkörbe - Spieler können sich goldene Geschenkkörbe verdienen, die eine Mischung aus klassischen Gegenständen der Victory-, Accelerator- und Turbo-Gegenstandsserien freischalten.

Quelle: Psyonix