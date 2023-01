Rocket League bietet bald das Neon Nights In-Game-Event XBU MrHyde am Di, 24.01.2023, 15:45 Uhr

Psyonix wird sich für das diesjährige Rocket League Neon Nights In-Game-Event, das am 25. Januar beginnt, mit Cochise zusammenschließen, der vor allem für seinen großen Hit "TELL EM" bekannt ist. Neon Nights beinhaltet Event-Herausforderungen mit Gegenständen im Cochise-Stil, Inhalte aus dem Cochise Item Shop, die Rückkehr von zwei Limited Time Modes (LTMs) und Goldene Monde. Seht euch den Neon Nights-Trailer an, in dem Cochises neuer, von Rocket League inspirierter Song "LONG WAY" zu hören ist.



Neon Nights findet vom 25. Januar bis zum 7. Februar statt und bietet folgende Inhalte:

Neue Neon Nights Event-Herausforderungen - Spieler können Event-Herausforderungen abschließen, um Gegenstände mit Cochise-Thematik freizuschalten, wie z. B. seine Songs "TURN IT UP" und "LONG WAY" als Spielerhymnen, das INSPECTION Decal, MR. PROFESSOR Wheels und mehr. Zusätzliche Belohnungen für die Herausforderungen sind goldene Monde, die Gegenstände aus den Zephyr-, Victory- und Overdrive-Itemserien freischalten.

Cochise Item Shop Inhalt - Cochise's Song "POCKET ROCKET" wird als Spielerhymne im Item Shop für 200 Credits erhältlich sein. Außerdem werden die Cochise-Antenne und der Spielertitel "Der Inspektor" für die Dauer des Events kostenlos erhältlich sein.

Spike Rush und Speed Demon LTMs - Der actiongeladene 3v3 Spike Rush Modus wird vom 25. Januar bis zum 1. Februar live sein, während der superschnelle Speed Demon Modus vom 1. bis zum 7. Februar live sein wird.

Quelle: Psyonix