Drive Days starten bald in Rocket League XBU MrHyde am Mo, 24.04.2023, 17:30 Uhr

Psyonix kündigt Drive Days an, ein neues zeitlich begrenztes Event in Rocket League, das am 26. April beginnt. Die Drive Days bieten den Spielern die Möglichkeit, sich durch Event-Herausforderungen ein brandneues Auto, Redline, zu verdienen. Außerdem gibt es eine Auto-Show im Item-Shop, in der jede Woche ein anderes Auto vorgestellt wird, sowie zwei zeitlich begrenzte Modi.



Drive Days bietet Herausforderungen und Belohnungen im Spiel, darunter das Redline Car, das Redline Huntress Decal, das Redline Flames Decal, die Quick Jump Antenna und mehr. Die Spieler können außerdem bis zu fünf goldene Werkzeugkisten verdienen, die Gegenstände aus den Nitro-, Impact- und Accelerator-Serien freischalten, wenn sie Herausforderungen bestehen.



Während des Events wird im Item Shop eine Autoshow hinzugefügt, die jede Woche 10 Autos enthält, darunter Cobalt Octane ZSR, Titanium White Cyclone, Crimson Masamune und Dingo. Während des Events wird es außerdem zwei zeitlich begrenzte Modi im Spiel geben. 2v2 Heatseeker wird vom 26. April bis zum 3. Mai verfügbar sein und Spike Rush vom 3. Mai bis zum 10. Mai.



Die Drive Days werden vom 26. April bis zum 10. Mai in Rocket League verfügbar sein.

Quelle: Psyonix