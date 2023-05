Rocket League: Neues Fast & Furious Auto verfügbar XBU MrHyde am Sa, 20.05.2023, 13:00 Uhr

Fast & Furious kehrt in Rocket League zurück und bringt ein neues Auto ins Spiel: den Fast & Furious Dodge Charger SRT Hellcat. Der Fast & Furious Dodge Charger SRT Hellcat (Dominus-Hitbox) ist jetzt in einem Bundle mit sieben Aufklebern, Fast & Furious Dodge Charger SRT Hellcat-Rädern und Motor-Audio für 1000 Credits erhältlich. Eine brandneue Spielerhymne - "Gasolina (Safari Riot Remix)" mit Myke Towers - ursprünglich gesungen von Daddy Yankee - ist ebenfalls im Item Shop als Teil der Fast & Furious-Rückkehr zu Rocket League erhältlich.



Zuvor veröffentlichte Fast & Furious-Inhalte kehren ebenfalls in den Shop zurück, darunter der Nissan Skyline, Pontiac Fiero, Dodge Charger und Dodge Ice Charger. Die Fast & Furious-Inhalte werden bis zum 30. Mai im Item Shop zu finden sein.

Quelle: Psyonix