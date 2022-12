Rocket League bringt euch heute den Bugatti Centodieci XBU MrHyde am Mo, 19.12.2022, 11:30 Uhr

Psyonix arbeitet mit dem Luxus-Supercar-Hersteller Bugatti zusammen und kündigt an, dass der Bugatti Centodieci ab dem 19. Dezember in Rocket League verfügbar sein wird. Mit nur 10 Bugatti Centodieci-Fahrzeugen, die im echten Leben verfügbar sind, wird es eines der exklusivsten Fahrzeuge sein, die in Rocket League verfügbar sind.



Das Bugatti Centodieci Bundle wird im Item Shop erhältlich sein und beinhaltet das Bugatti Centodieci Auto, Bugatti Centodieci Motorengeräusche, Bugatti Centodieci Räder, Noire Decal und Bugatti Centodieci Spieler-Banner. Das Bugatti Centodieci Bundle wird vom 19. Dezember bis zum 3. Januar für 1100 Credits erhältlich sein.

Quelle: Psyonix