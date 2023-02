Wir haben von Speedlink den Trailblazer mit dem Table Mount erhalten und mit der Xbox Series X sowie einer Xbox One Konsole ausgiebig getestet. Das Gute an dem Produkt vor allem für Gamer mit mehreren Systemen ist, dass das Racing-Equipment auch für PC, Nintendo Switch oder PlayStation kompatibel ist.

Guter Halt beim Zocken

Der Table Mount ist eine optionale Tischhalterung zum Preis von 9,99 Euro, die es euch ermöglicht, das Lenkrad mit zwei Handgriffen einfach an einer Tischplatte zu befestigen. Da die Xbox One meines Sohnes auf einem Schreibtisch mit kleinem Monitor steht, war diese Befestigungsmöglichkeit eine gute Möglichkeit, für einen festen Halt des Trailblazers beim Zocken zu sorgen. Die zusätzliche Investition lohnt sich also in jedem Fall, wenn man die Möglichkeit für eine solche Befestigung in seiner Zockerhöhle hat.

Der Trailblazer von Speedlink kostet 99,99 Euro und ist mit sieben Saugnäpfen versehen, die auch ohne Tischhalterung für einen durchaus stabilen Stand auf einer glatten, ebenen Fläche sorgen können. Für eine kurze Zeit kann man das Lenkrad zwar auch mal auf den Schoss nehmen, allerdings ist das eine sehr wackelige Angelegenheit und die Lenkung wird nicht vernünftig funktionieren. Man sollte also auf jeden Fall für eine (Tisch-)Platte zum festen Halt sorgen.

Schick und funktional

Das kabelgebundene Lenkrad kommt in einem schicken Schwarz-Rot daher und die Verarbeitung ist für den Preis sehr ordentlich. Die Pedale werden per Kabel angeschlossen und haben einen guten Stand auf dem Boden, so dass Gas geben oder Bremsen für das passende Feeling auf den virtuellen Rennstrecken sorgen wird.

Der Trailblazer hat alle notwendigen Tasten, ein Steuerkreuz, Schaltwippen sowie einen Schaltknüppel auf der rechten Seite. Natürlich unterstützt das Gerät auch Vibrationseffekte, die ihr beim Abkommen von der Strecke oder einem Unfall zu spüren bekommen werdet. Wir haben vor allem Forza Horizon 5 auf beiden Konsolen gespielt, aber auch Rennspiel-Titel wie Grid, art of rally und Rocket League ausprobiert.

Zunächst einmal ist das Fahren mit Lenkrad immer ungewohnt, weil das Fahrzeug im Spiel viel sensibler als beim Fahren mit Controller reagiert. Hier heißt es, vor allem zu üben, vorsichtiger beim Lenkrad-Einsatz zu sein und evtl. die Sensibilität beim Spiel selbst etwas herunter zustellen. Hat man sich erst einmal vorsichtig herangetastet, wird man vielleicht zwar nicht ganz so leicht wie mit Controller über die Pisten fahren, dafür aber mit viel mehr Spaß und einem echteren Fahrgefühl.