Rocket League feiert Geburtstag

Für Kinder würde es mit sieben Jahren in die Schule gehen, Rocket League macht stattdessen zum Geburtstag einfach das, was es am besten kann: ein Event. Das Birthday Ball-Event beginnt am 06. Juli, und damit einen Tag vor dem eigentlichen Jubiläum. Ihr könnt euch auf Geschenke wie neue Herausforderungen und Belohnungen freuen.

Der Inhalt von Birthday Ball ist:

Neue Event-Herausforderungen - Zum ersten Mal in Rocket League können die Spieler verschiedene Event-Herausforderungen abschließen, um bis zu 300 Credits als Belohnung freizuschalten. Zu den zusätzlichen Belohnungen der Herausforderungen gehören der Goldene Ziegen-Titel, der Edelmetall-Avatar-Rand und die Goldenen Eier. Goldene Eier schalten Gegenstände aus den Champions Series 1 bis 4 frei.

- Zum ersten Mal in Rocket League können die Spieler verschiedene Event-Herausforderungen abschließen, um bis zu 300 Credits als Belohnung freizuschalten. Zu den zusätzlichen Belohnungen der Herausforderungen gehören der Goldene Ziegen-Titel, der Edelmetall-Avatar-Rand und die Goldenen Eier. Goldene Eier schalten Gegenstände aus den Champions Series 1 bis 4 frei. Zwei zeitlich begrenzte Modi (LTE) - 2v2 Heatseeker wird vom 6. Juli bis 13. Juli und Knockout vom 13. Juli bis 19. Juli verfügbar sein.

- 2v2 Heatseeker wird vom 6. Juli bis 13. Juli und Knockout vom 13. Juli bis 19. Juli verfügbar sein. Gegenstände zum Jubiläum - Das Auto Fennec (Titanium White), der Aufkleber Fancy Formal (Fennec), Spyder: Anniversary Edition Wheels und Top Hat: Anniversary Edition Topper werden während des gesamten Events im Item Shop angeboten.

Der Geburtstagsball wird vom 6. Juli bis zum 19. Juli in Rocket League verfügbar sein.

Quelle: Psyonix