Rocket League bietet euch den 2022 Formel 1-Fanpass XBU MrHyde am Mo, 02.05.2022, 17:15 Uhr

Psyonix kündigt an, dass die Formel 1 mit dem 2022 Formel 1-Fanpass, der ab dem 4. Mai auf allen Plattformen erhältlich sein wird, in Rocket League zurückkehren wird. Der 2022 Formel 1-Fanpass wird das ganze Jahr über F1-Inhalte liefern, und die erste Veröffentlichung wird das neue Formel 1-Auto 2022, fünf F1-Teamaufkleber (Alfa Romeo 2022, AlphaTauri 2022, Ferrari 2022, McLaren 2022 und Red Bull 2022), ein McLaren Miami 2022-Aufkleber und Pirelli-Räder umfassen. Der Fan-Pass wird vom 4. bis zum 10. Mai im Item-Shop für 1100 Credits erhältlich sein und ein Formel 1 2022-Spielerbanner wird für den gleichen Zeitraum kostenlos zur Verfügung stehen.



Zusätzliche Inhalte werden dem 2022 Formel 1-Fanpass im Laufe des Jahres rund um die kommenden Formel 1-Rennen hinzugefügt, wie zum Beispiel zusätzliche Teamaufkleber (Alpine 2022, Aston Martin 2022, Haas 2022, Mercedes 2022 und Williams 2022) und andere Farben der Pirelli-Räder. Spieler, die den Fanpass kaufen, erhalten die neuen Gegenstände automatisch in ihr Inventar, sobald sie im Spiel verfügbar sind.





Der 2022 Formula 1 Fan Pass ist Teil der mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Psyonix und Formula 1 seit 2021 und kommt rechtzeitig vor dem FORMEL 1 MIAMI GRAND PRIX, der vom 6. bis 8. Mai stattfindet, ins Spiel.

Quelle: Psyonix