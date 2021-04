Psyonix und Automobili Lamborghini kündigen Rocket League Kooperation an Knuffte am Mi, 21.04.2021, 15:15 Uhr

Der Videospielentwickler Psyonix und Automobili Lamborghini haben bekannt gegeben, dass eine Kooperation in Verbindung mit Rocket League vereinbart wurde. Ab heute könnt ihr euch im Spiel den Lamborghini Huracán STO erwerben. Zudem sponsert Lamborghini die Rocket League Championship Series X Lamborghini Open und das neue Event *Battle of the Bulls".

Das Lamborghini Huracán STO Bundle ist im Item-Shop erhältlich und enthält den Huracán STO, Huracán STO Engine Audio, zwei Sets der Huracán STO Reifen (v1 und v2), Huracán STO Decal, Huracán STO Spielerbanner und Antenne, sowie Lamborghini Antenne. Das Lamborghini Huracán STO Bundle ist ab heute, den 21. April bis zum 27. April, für 2000 Credits erhältlich. Ein Lamborghini-Spielerbanner wird ebenso ab heute kostenlos erhältlich sein.

Lamborghini wird außerdem der Sponsor der RLCS X Lamborghini Open, welche die RLCS Xs finale North American Regional of the Spring Split sein wird. Zusätzlich stellen Psyonix und Lamborghini das Battle of the Bulls vor, ein neues, kompetitives Event, das einige der besten Rocket League Spieler der Welt gegeneinander in 1v1 Kämpfe antreten lässt. Das Event wird eine Serie von fünf 1v1 Matchups sein, die während der RLCS X Lamborghini Open stattfinden und bei dem die Gewinner $5,000 und die Verlier $1,000 pro Match erhalten. Die RLCS X Lamborghini Open und Battle of The Bulls können live auf Twitch vom 23. bis zum 25. April verfolgt werden. Nach Ende der Battle of the Bulls, wird ein kinoreifes Video die Matches auf dem Rocket League Esports YouTube am 26. April zusammenfassen.

Quelle: Psyonix