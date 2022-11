Nike FC Cup Event in Rocket League angekündigt XBU MrHyde am Mo, 14.11.2022, 16:00 Uhr

Psyonix arbeitet erneut mit Nike zusammen, um das Nike FC Cup Event in Rocket League einzuführen. Das Event findet vom 17. November bis zum 6. Dezember statt und bietet Herausforderungen und Belohnungen im Spiel, ein Fan-Clash-Event, einen neuen zeitlich begrenzten Modus mit Nike-Thema und Item-Shop-Inhalte, die von einigen der größten Fußballstars inspiriert sind!



Der Nike FC Cup erstreckt sich über mehrere Wochen, wobei die Inhalte am 17. November veröffentlicht werden, gefolgt von einer weiteren Veröffentlichung am 30. November. Die Inhalte werden wie folgt veröffentlicht:



Beginnend am 17. November:

Neue Herausforderungen und Belohnungen - Das Nike FC Cup-Event bietet 10 Herausforderungen im Spiel, bei denen ihr euch Belohnungen wie Länderbanner und Länderaufkleber verdienen könnt. Diese Herausforderungen können bis zum 6. Dezember abgeschlossen werden.

Fan Clash: Nike FC Cup - Die Spieler wählen aus 40 Länderteams aus, die sie vertreten wollen, indem sie sich auf der Fan Clash-Website anmelden (Start am 17. November) und Punkte sammeln, um ihr Team an die Spitze der Fan Clash-Rangliste zu bringen! Die Spieler des Siegerteams erhalten den Titel "Nike FC Cup MVP" und die besten 4 Teams erhalten das Nike FC 2022 Titanium White Goal Explosion. Der Fan Clash wird am 30. November enden.

Neue Inhalte im Item Shop - Im Item Shop wird es eine Reihe von Nike-Artikeln geben, darunter das Nike Next Generation Pack und das Nike CR7 Pack, das einen Aufkleber enthält, der von Cristiano Ronaldos CR7 Mercurial-Schuh inspiriert ist. Diese werden bis zum 6. Dezember im Item Shop erhältlich sein.

Ab dem 30. November:

Nike FC Showdown LTM - Ein neuer, zeitlich begrenzter Nike-Modus wird auf einer neuen Nike-Version von Champion's Field verfügbar sein. Es handelt sich um einen 4v4-Modus, der den Spielern ein fußballähnlicheres Gefühl vermittelt, indem der Standardball durch einen Nike-Ball ersetzt, die Höchstgeschwindigkeit erhöht und die Sprungkraft des Balls verringert wird. Dieser LTM wird bis zum 14. Dezember verfügbar sein.

Mehr Item-Shop-Inhalte - Der Item-Shop wird um zusätzliche Nike-bezogene Inhalte erweitert. Alle Gegenstände werden bis zum 6. Dezember im Item Shop erhältlich sein.

Quelle: Psyonix