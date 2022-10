Neue SD Loyal Inhalte für Rocket League XBU MrHyde am Do, 06.10.2022, 17:15 Uhr

Die Partnerschaft zwischen Psyonix und San Diego Loyal (SD Loyal) wird mit der Veröffentlichung von brandneuen SD Loyal-Inhalten in Rocket League erweitert.



SD Loyal, ein professionelles Fußballteam in der USL Championship mit Sitz in San Diego, und Psyonix' Partnerschaft für die Saison 2022 wurde erstmals im Februar dieses Jahres mit der Enthüllung der Charly Futbol-Trikots von SD Loyal bekannt gegeben, die Rocket League als Sponsor auf der Vorderseite der Trikots zeigen.



Zu den neuen Inhalten, die jetzt im Item Shop verfügbar sind, gehören Octane Decals, die auf den Trikots von SD Loyal aus dem Jahr 2022 basieren, inklusive eines brandneuen Rocket League X San Diego Loyal Special Edition Kit, das von CHARLY Futbol entworfen wurde. Der Club wird das neue Special Edition Trikot beim letzten Heimspiel der regulären Saison am kommenden Wochenende am Sonntag, den 9. Oktober um 3PM PT auf dem Feld tragen. Das SD Loyal's Always Loyal Bundle enthält ein San Diego Loyal (Home) Decal, San Diego Loyal (Away) Decal, San Diego Loyal (Special Edition) Decal, San Diego Loyal (Siempre Leal) Decal, Charly Räder, San Diego Loyal Spieler-Banner und Vocal Local Spieler-Titel. Das Bundle ist ab sofort bis zum 11. Oktober für 500 Credits erhältlich.

