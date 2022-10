Horrorschurken übernehmen in Rocket League XBU MrHyde am Fr, 14.10.2022, 16:00 Uhr

Psyonix kündigt an, dass die kultigen Horrorschurken Billy The Puppet, Chucky, Leatherface und Sam Rocket League übernehmen und ab dem 19. Oktober bis zum 1. November das jährliche Haunted Hallows Event anführen. Das diesjährige "Haunted Hallows"-Event bietet neue Event-Herausforderungen mit Gegenständen nach Vorbild der Horrorschurken, eine Sammlung gruseliger neuer Inhalte im Item-Shop, eine neue schaurige Arena-Variante, zwei Limited Time Modes (LTMs) und goldene Kürbisse.



Der Inhalt, der in Haunted Hallows enthalten sein wird, ist folgender:

Neue Haunted Hallows Event-Herausforderungen - Spieler können Event-Herausforderungen abschließen, um Gegenstände freizuschalten, die an kultige Horrorschurken angelehnt sind, z. B. Billy The Puppet Aufkleber, Jigsaw Blade Räder, Chucky Doll Aufkleber, Good Guys Räder, Leatherface's Mask Aufkleber, Leatherface's Chainsaw Räder, Sam's Trick Aufkleber und Sam's Treat Räder. Zusätzliche Belohnungen für die Herausforderung sind Halloween-Gegenstände und Goldene Kürbisse (Goldene Kürbisse schalten Gegenstände der Velocity-, Triumph- und Auriga-Gegenstandsserien frei).

Gruselige neue Item-Shop-Inhalte - Die Billy The Puppet Torexplosion, Hello Zepp Player Anthem, Chucky's Laugh Player Anthem, Leatherface's Chainsaw Player Anthem, Trick or Treat Player Anthem (Musik von Douglas Pipes), John Carpenters kultiges Halloween-Thema als Player Anthem und Muse's Song "You Make Me Feel Like It's Halloween" als Player Anthem werden für die Dauer des Events im Item-Shop erhältlich sein. Die Billy The Puppet Torexplosion wird 800 Credits kosten, während die Spielerhymnen jeweils 300 Credits kosten werden.

Farmstead (Spooky) Arena Variant - Die Farmstead Arena erhält für das kommende Haunted Hallows Event ein gruseliges Makeover.

Spooky Cube und Heatseeker LTMs - Super Cube, ein alberner Modus, der mit Mutatoren spielt und die maximale Geschwindigkeit, Sprungkraft und Form des Rocket League-Balls verändert, wird als Spooky Cube zurückkehren! Spooky Cube fügt dem Modus eine festliche Ebene hinzu, indem der würfelförmige Ball durch eine würfelförmige Kürbislaterne ersetzt wird. Außerdem kehrt auch Heatseeker für Haunted Hallows zurück. Spooky Cube wird vom 19. bis zum 26. Oktober verfügbar sein, während Heatseeker vom 26. Oktober bis zum 1. November verfügbar sein wird.

Quelle: Psyonix