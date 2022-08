Der Ferrari 296 GTB ist im Rocket League Item Shop erhältlich XBU MrHyde am Mi, 31.08.2022, 16:00 Uhr

Psyonix gab bekannt, dass der Hybrid-Sportwagen Ferrari 296 GTB ab heute auf allen Plattformen in Rocket League verfügbar sein wird. Der Release des Ferrari 296 GTB in Rocket League folgt seinem Verkaufsstart in der realen Welt.



Das Ferrari 296 GTB Bundle wird im Item Shop erhältlich sein und beinhaltet das Ferrari 296 GTB Auto, Ferrari 296 GTB Motorengeräusche, Ferrari 296 GTB Räder, Assetto Fiorano Decal und Ferrari Antenne. Das Ferrari 296 GTB-Paket wird ab morgen bis zum 6. September für 2000 Credits erhältlich sein. Ein Ferrari Spieler Banner wird ebenfalls ab morgen für die gleiche Dauer kostenlos erhältlich sein.

Quelle: Psyonix