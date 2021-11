Und jährlich grüßt der nächste Call of Duty-Teil. Dieses Jahr sind wir mit COD Vanguard mal wieder im zweiten Weltkrieg angekommen. Wir schauen uns an, ob die Kampagne zusammen mit dem Multiplayer aufs Neue überzeugen kann.

Bombast all over

Man kann ja über die Call of Duty-Teile sagen, was man will, aber eine Blockbuster-Inszenierung haben die Entwickler einfach drauf. War der letzte Teil noch irgendwo ein Zwitter zwischen alter und neuer Konsolengeneration, lässt Call of Duty Vanguard die Muskeln auf der Xbox Series so richtig spielen. Die Texturen sind schärfer und die Effekte sehen noch eine Ecke besser aus als im letzten Teil.

Für die genussvolle Optik ist also wieder erneut gesorgt. Wie schaut es mit der Kampagne aus? Wie in den COD-Teilen üblich, wird man wieder in verschiedene Rollen geworfen und muss sich durch allerlei Grabenkämpfe und Gefechte beißen. Es ist zwar wieder die Schlauch-Level mit geskripteten Gegnern, aber dafür ist es halt perfekt inszeniert. Wer ein tiefgreifendes und komplexes Spiel sucht, wird eh nicht nach einem COD-Teil greifen. Nein, wer hier reinschaut, will einfach gutes Popcorn-Kino. Und genau das liefert Vanguard ab.

Im Gegensatz zu vorher aber schwächelt die Kampagne bei der Story. Kalter Krieg und Spionage sind halt per se spannender als die x-te Weltkriegsgeschichte. Und so fühlt sich das Ende etwas unaufgelöst und unbefriedigend an. Dennoch macht das Gameplay der Kampagne einfach Spaß. Es ist halt ein Moorhuhn-Schießen auf hohem Niveau und das funktioniert erstaunlich gut.

Spannende Multiplayer-Kämpfe

Es gibt viele Spieler die argumentieren, dass sie den Single-Player von COD eigentlich gar nicht spielen. Vielmehr konzentrieren sich diese Player auf den Multiplayer-Modus und können dort hunderte von Stunden verbringen. Doch lohnt sich das?

Da ich die Reihe schon vor 20 Jahren gespielt habe, kann ich da einen gewissen Vergleich ziehen. In der langen Zeit hat sich natürlich optisch sehr viel getan. Die Effekte sind realer und die Grafik damit natürlich auch.

Doch hat sich der Kern des Gameplays nur wenig verändert. Das im Guten wie im Schlechten. Fangen wir zuerst mit dem Guten an. Zwischenzeitlich hatte sich COD mit etwas gestreckteren Maps in Ghosts etwas verloren. Doch in den letzten Teilen hat sich das Spiel wieder mehr zu seinen Wurzeln bekannt. Das schnelle arcadige Feeling, das im Multiplayer auftaucht, ist wieder voll da.

Im Gegensatz zu Battlefield, das vor allem durch epische Schlachten glänzt, liegt die Stärke von COD in der packenden und schnellen Action. Das ist auch heute noch so. Man kann sehr schnell in ein Match springen und einfach eine der voreingestellten Klassen benutzen und Spaß haben. Mir persönlich war bislang die Action vom ersten und zweiten Weltkrieg im MP immer etwas zu lahm. Das fühlt sich in Vanguard tatsächlich anders an. Die Waffen sind recht ausgewogen und jeder findet durch die Vielfalt der Waffen sein Plaisirchen.

Die neuen Operators bringen etwas frischen Wind und haben alle ihre Vor- und Nachteile. Aber vor allem hat jeder Spezialfähigkeiten, die Spaß machen, wenn man sie ausprobiert. Allerdings muss man diese zunächst einmal freispielen. Die Entwickler verstehen also ihr Handwerk den Spieler zu motivieren, um möglichst lange im Multiplayer zu bleiben. Die Geschwindigkeit der Matches fühlt sich dabei auch genau richtig an, um nicht zu lange festzuhängen.