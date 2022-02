Infos vor dem Start von Call of Duty: Vanguard - Saison 2 XBU MrHyde am Fr, 11.02.2022, 14:00 Uhr

Auch in Saison 2 gibt es wieder viele Inhalte für die Spieler von Call of Duty Vanguard und Warzone. Ankerpunkt ist die neue Taskforce Yeti um die Österreicherin Anna Drake, die in den Alpen eine Nazi Festung erobern müssen. Drei neue Operator können in Vanguard als auch in Warzone genutzt werden und bis Stufe 20 gelevelt werden. Auch neue Waffen und Perks wurden beiden Spielen hinzugefügt.



In Warzone können Spieler neue Orte wie die Chemiefabrik entdecken oder neue Features wie die neue Giftmunition namens Nebula V nutzen. Auch neue Modi sind spielbar. In „Caldera Clash“ können 48 Operator im Team Deathmatch mit spannenden Events und Power-ups gegeneinander antreten. In „Rebirth Iron Trails“ können 20 Duos ihr Können testen. Der Modus richtet sich an erfahrene Warzone Spieler, ist aber für Spieler jeden Levels verfügbar.



In Vanguard dürfen sich Spieler auf zwei neue Maps freuen. Gondola und Casablanca werden dem Map-Pool hinzugefügt. Daneben ist der neue „Ranked“ Modus ab dieser Saison in der Beta verfügbar. In diesem kompetitiven Modus können Spieler ihre Skills auf die Probe stellen und neue Belohnungen erspielen. Später in der Season kommt der neue „Arms Race“ Modus. Hier ist das Ziel, mit Motorrädern, Panzern und anderen Fahrzeugen gegnerische Basen zu zerstören.

Auch im Zombiemodus gibt es jede Menge Neuerungen. Nach „Der Anfang“ können mutige Spieler nun die neue Map „Terra Maledicta“ spielen. Dort kann man auch den neuen Gegner Zaballa treffen. Daneben können auch viele weitere Entdeckungen gemacht werden, wie etwa neue Wunderwaffen, Artefakte, Arenen und Quests.



Saison 2 startet am 14. Februar auf allen Plattformen.

Quelle: Activision