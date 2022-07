Eine Woche Call of Duty: Vanguard Mehrspieler- und Zombies-Modus kostenlos spielen XBU MrHyde am Mi, 20.07.2022, 14:15 Uhr

Tolle Neuigkeiten von Activision: Spielt eine Woche lang, vom 20. bis zum 26. Juli, den Vanguard-Multiplayer- und Zombies-Modus kostenlos! Taucht ein in die neue Karte USS Texas 1945, das Blueprint Gun Game, die neue rundenbasierte Karte Shi No Numa Zombies und vieles mehr. Wenn es euch dann gefallen hat, könnt ihr hier Call of Duty: Vanguard kaufen.

Quelle: Activision