Call of Duty Saison 4 schickt heute Söldner auf Schatzjagd XBU MrHyde am Mi, 27.07.2022, 14:45 Uhr

Das Call of Duty: Warzone und Vanguard Update zur Saisonmitte von „Söldner auf Schatzjagd“ wird heute veröffentlicht. Die einstigen Schlachtfelder für die Lebenden, werden von Zombies und Maschinen überrannt. Spieler können sich auf T-800 und T-1000 im Einsatz, Titan-Prüfungen in Call of Duty: Warzone und die Desolation-Karte in Call of Duty: Vanguard freuen.



Alle Infos zu diesen neuen Inhalten sind hier zu finden. Details, Tipps und Tricks zur neuen Desolation-Karte in Call of Duty®: Vanguard gibt es hier.

Quelle: Activision