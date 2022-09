Das Oktoberfest-Bundle für Call of Duty ist erhältlich XBU MrHyde am Do, 15.09.2022, 12:45 Uhr

Schnappt euch eure Lederhosen, das Oktoberfest-Paket ist gerade rechtzeitig eingetroffen. Bier und gute Laune sind in Call of Duty mit dem jetzt erhältlichen Oktoberfest Store Bundle in aller Munde.



O’zapft is heißt es in Call of Duty Vanguard und Warzone mit dem Oktoberfest-Bundle. Der legendäre Waffenbauplan „Schadenfreude“ ist ebenso am Start wie der legendäre Spielertitel „The Wurst“. Gib deiner Waffe eine festlich-bayrische Note mit dem „Stay Frothy“ Anhänger und zeig dem Gegner, wo der Maßkrug hängt.

Prost!



Verfügbare Gegenstände:

Legendäre Blaupause: Schadenfreude

Legendärer Waffen-Anhänger: Stay Frothy

Legendäre Visitenkarte: “No barrel left behind”

Legendärer Spieler-Titel: The Wurst

Episches Emblem: Bavarian Shield

Episches Graffiti: Wiesn Greetings

Epischer Sticker: Prost!

Quelle: Activision