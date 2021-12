Ausgeschummelt: 48.000 Cheater in CoD Vanguard und Warzone gebannt

Wie man bei Activision angibt, hat man kein Herz für Cheater. Die Spieler, die anderen durch unfairen Einsatz von Cheats den Spaß verderben, fliegen derzeit im hohen Bogen aus dem Spiel. Die jetzige Bannwelle umfasst dabei mehr als 48.000 Cheater.

48K cheater accounts were banned yesterday across #Warzone and #Vanguard thanks to #TeamRICOCHET. pic.twitter.com/CEnAUFwcvt