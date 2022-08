Little Orpheus erscheint Mitte September XBU MrHyde am Mi, 17.08.2022, 13:00 Uhr

Wie der Entwickler The Chinese Room und Publisher Secret Mode jetzt mitteilten, wird ihr neues Abenteuer Little Orpheus am 13. September das Licht der Videospielewelt entdecken. Das Spiel sieht richtig gut aus, wie der neue Release Date Trailer zeigen wird.

Quelle: Secret Mode