Hier ist der Little Orpheus Launch-Trailer XBU MrHyde am Mi, 14.09.2022, 11:00 Uhr

Das Spiel Little Orpheus gibt es unter anderem jetzt hier digital im Microsoft Store für eure Xbox One oder Xbox Series Konsolen. Logisch, dass The Chinese Room und der Publisher Secret Mode auch einen Launch Trailer zum Adventure veröffentlicht haben:

Quelle: Secret Mode