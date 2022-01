Little Orpheus tritt im März ans Licht XBU MrHyde am Mo, 31.01.2022, 18:00 Uhr

Ein brandneues Abenteuer wartet mit Little Orpheus am 1. März 2022 auf euch. Entwickelt wurde der hübsche Titel von "The Chinese Room" die bisher Spiele wie Dear Esther und Everybody’s Gone to the Rapture produzierten. Der Ankündigungstrailer weiß zu gefallen, oder was sagt ihr dazu?

Quelle: Secret Mode