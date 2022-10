Eine witzige Story aus dem Kalten Kriege gepaart mit ein wenig Sidescroller-Adventure? Klingt wie eine gute Kombination, allerdings schafft Little Orpheus den Sprung auf die großen Konsolen nicht so ganz, da das Spiel für ein ausgereiftes Xbox-Spiel doch zu simpel und zu hakelig ist. Mehr dazu in unserem Testbericht!

Der Russe steht vor der Tür… Uff.

Der Release wurde aufgrund des Einmarschs Russlands in die Ukraine bereits verschoben, doch ein richtig guter Zeitpunkt ist das jetzige Erscheinen des Spiels immer noch nicht, denn die Story hat von Anfang an, auch wenn es ungewollt ist, einen faden Beigeschmack. So schlüpft ihr in die Haut eines sowjetischen Kosmonauten, der Anfang der 1960er mit einer Atombombe („Little Orpheus“) sich zum Erdkern vorbohren soll. Einige Monate vergehen, bis Ivan Ivanovich wieder auftaucht und behauptet, er habe die Welt gerettet, aber die Atombombe sei ihm dabei abhandengekommen.

Die Story wird hier rückwirkend erzählt. D.h. in Zwischensequenzen seht ihr, wie ein russischer Befehlshaber Ivanovich interviewt und letzterer erzählt seine Geschichte vom Vordringen in den Erdkern – das eigentliche Gameplay. Die Story ist insofern recht witzig erzählt und je weiter ihr vorankommt, desto mehr fragt ihr euch selbst, ob der Kosmonaut die Wahrheit erzählt, oder doch nur so dahinflunkert.

Außen Hui, innen Pfui

Optisch macht das Spiel einiges her. Die verschiedenen Schauplätze sind sehr abwechslungsreich und die in Episoden verschachtelten Level bieten allesamt eine ganz eigene Farbpalette und schön entworfene Hintergründe. Auch der Soundtrack ist ordentlich und die Atmosphäre ist insgesamt sehr stimmig.

Womit hingegen Little Orpheus dann nicht brillieren kann, ist das Gameplay. Der Port von Apple-Geräten auf die große Konsole hat zwar geklappt, sorgt aber nicht für ein komplexeres Gameplay. Das Spiel ist unglaublich simpel, es geht nur von links nach rechts, es gibt ein paar Hebel-Mechanismen, ein paar Jump’n-Run- oder Stealth-Elemente und ein paar kleine Verfolgungsszenen. Die Steuerung ist unglaublich hakelig und es passiert öfter, dass man mehrere Male ansetzen muss, um einen Sprung zu schaffen, da hier die Genauigkeit fehlt. Das ist anstrengend und nervig, da einen das Spiel immer recht weit zurücksetzt. Insgesamt ist das Gameplay unterdurchschnittlich, da es weder anspruchsvoll noch spannend ist. Es wirkt wie eine Kulisse, die um die Story gespannt wird, die das eigentliche Augenmerkt ist.

Zu guter Letzt bietet euch das Spiel keinen Wiederspielwert, obwohl man praktisch alle Achievements hinter einem Replay versteckt hat. Denn das Spiel will, dass ihr das gesamte Ding noch einmal durchspielt, um beliebig gesetzte Kugeln zu Sammeln und damit Boni freizuschalten. Die Motivation ist jedoch gering, da es keinen neuen Content gibt und sich das Gameplay eh schon wie in die Länge gezogen anfühlt.