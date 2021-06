Far Cry 6: Season Pass bietet spannende Einblicke und Inhalte XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 10:30 Uhr

Tatsächlich war der Trailer zu Far Cry 6, der uns einige Einblicke in die Story gibt und das erste Treffen zwischen Dani Rojas und Antón Castillo, Yaras Diktator, zeigt, nicht das Highlight der Ubisoft Forward-Präsentation.

Viel spannender sind nämlich die Inhalte des Season Pass, denn die lassen euch erstmals in die Rolle der Bösewichte schlüpfen. Und nicht irgendwelcher, nein, die der gefürchtetsten der Reiehe: Vaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed!

Ganz richtig gelesen: Wir dürfen beispielsweise als Vaas aus Far Cry 3 spielen. Wir erleben deren Geschichten und ihren Kampf gegen innere Dämonen. Die Spielerfahrung wird dabei gänzlich neu und vom Rogue-Like-Genre inspiriert sein.

Besitzer des Season Pass erhalten zudem Far Cry 3: Blood Dragon oben drauf, das als Classic Edition auch ab sofort auf der Xbox Series X/S und der Xbox One verfügbar ist. Ihr schaltet damit außerdem sieben Blood Dragon-Gegenstände in Far Cry 6 frei.

Das wird der Season Pass bieten:

DLC Episode 1: "Vaas: Wahnsinn"

DLC Episode 2: "Pagan: Kontrolle"

DLC Episode 3: "Joseph: Kollaps"

Far Cry 3: Blood Dragon Outfit: Blood Dragon-Ausrüstungspaket Zwei Waffen: AJM9 und Kobracon Fahrzeug: Omega Enforcer Waffenanhänger: KillStar Vierbeiner auf Abruf: K-9000 Chibi-Fahrzeug: Blood Dragon Chibi



Quelle: Ubisoft