Far Cry 6 startet Gratis-Wochenende bis zum 7. August XBU MrHyde am Fr, 05.08.2022, 13:45 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass Far Cry 6 ab sofort bis zum 7. August kostenlos auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia sowie auf Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store gespielt werden kann.



Neue Spieler haben Zugang zum vollständigen Spiel sowie zu allen bisher veröffentlichten, kostenlos herunterladbaren Inhalten, die alle gemeinsam im Koop-Modus gespielt werden können. Spieler erhalten die Möglichkeit, sich mit Freunden zu verbünden, um Yara zu retten oder an der Seite von Danny Trejo zu kämpfen, um Tacos zu liefern. Des Weiteren wird man sich einem Rambo Superfan anschließen, Chorizo aus der Schattenwelt retten und so vieles mehr erleben können!



Von jetzt an bis zum 15. August erhalten Spieler zudem 60 Prozent Rabatt auf die Standard- und Gold-Editionen des Spiels sowie 50 Prozent Rabatt auf den Season Pass als Teil von Xbox’ Achievement Hunter Sale.

Quelle: Ubisoft