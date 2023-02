Free Weekend für Far Cry 6 gestartet XBU MrHyde am Fr, 17.02.2023, 13:45 Uhr

Far Cry 6 kann jetzt bis zum 20. Februar kostenlos auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store gespielt werden.



Neue Spieler haben Zugriff auf das gesamte Spiel, einschließlich der Crossover-Missionen Rambo: Bis zum letzten Tropfen und Verschwunden, ein Stranger Things-Rätsel. Während des Free Weekends erhalten Spieler, die gemeinsam im Koop-Modus spielen, automatisch das Scharfschützengewehr „Weißer Lotus“ als Belohnung. Spielende, die Far Cry 6 kaufen, können ihren Fortschritt im Kampf um die Befreiung von Yara fortsetzen.

Quelle: Ubisoft