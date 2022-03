Far Cry 6 startet morgen ein Free Weekend XBU MrHyde am Mi, 23.03.2022, 17:30 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass Far Cry 6 kostenlos vom 24. bis zum 27. März auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, sowie auf Windows PC im Epic Games Store und im Ubisoft Store spielbar ist. Neue Spieler können das Spiel ab sofort vorab herunterladen und haben vollen Zugriff auf das Basisspiel, sowie alle kostenlosen Erweiterungen, die bis jetzt veröffentlicht wurden. Dabei ist alles im Koop spielbar.



Diejenigen, welche die Insel Yara in Far Cry 6 weiter erforschen wollen, werden ihren Spielfortschritt behalten und können einen Rabatt auf das Spiel und den Season Pass in Anspruch nehmen. Als Teil der Xbox Deals der Woche wird es vom 24. bis zum 28. März 50% Rabatt auf alle Versionen des Spiels, sowie 35% auf den Season Pass geben.

Quelle: Ubisoft