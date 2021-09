Audienz mit Antón Castillo aus Far Cry 6 XBU TNT2808 am Di, 21.09.2021, 10:30 Uhr

Ein gutes Far Cry lebt von einem noch besseren Bösewicht. Deshalb stellt sich der Schauspieler Giancarlo Esposito in einem neuen Video selbst vor - er verkörpert Antón Castillo im kommenden Far Cry 6. Ab dem 07. Oktober könnt ihr euch dann selbst Antón gegenüberstellen, dann nämlich erscheint das Spiel für den PC, PlayStation-Konsolen, die Xbox One und Xbox Series X/S sowie Streamingdienste.

Far Cry 6 ist ein Open-World-Ego-Shooter, der die Spieler:innen in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, dem gebeutelten Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Das Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die Antóns Vision nicht folgen. Spieler:innen verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfe im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.



Far Cry 6 erscheint weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X | S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft.

Quelle: Ubisoft