Die Jungs von Bandai Namco haben mit Tales of Arise den nächsten Teil der Reihe auf den Markt gebracht. Dieser soll mit unterschiedlichsten Charakteren, einem intuitivem Kampfsystem und einer fesselnden Geschichte aufwarten. Wir haben uns das flammende Schwert für euch vorgenommen, ohne uns dabei zu verbrennen.

Wer die Macht hat, hat die Qual ?

Was? Wie? Ein flammendes Schwert? Und was hat das jetzt mit dem Verbrennen auf sich? Die Story dreht sich um die Tyrannei der Rena, die sich die Dahna als Sklaven halten und diese Tag für Tag ausbeuten. Die Dahna müssen schuften, bis sie zusammenbrechen oder sterben.

In diese Welt müssen zwei stark entgegengesetzte Figuren miteinander klarkommen. Der Protagonist ist ein Dahna, also ein Sklave, während die andere eine Rena ist. Beide verfolgen jedoch erstaunlicherweise ein gemeinsames Ziel.

Ihr seht schon, das Setting sorgt schon für jede Menge Zündstoff und spannende Eskalationen sind zwischen den zwei Wesen aus verschiedenen Welten schon vorprogrammiert. Die Geschichte entfaltet sich über den Lauf des Spiels immer mehr und sorgt für viel Abwechslung. Hin und wieder sind auch ein paar interessante Wendungen eingebaut, die man so nicht vorhersehen konnte.

Es macht einfach Spaß, die Geschichte zu verfolgen und gemeinsam mit den Figuren zu erleben. Die Charaktere lernt man dabei immer mehr kennen und lieben.

Die Hauptfigur, aka Iron Mask, erhält ein flammendes Schwert, das unglaublich mächtig ist und alles in Schutt und Asche legt. Dabei sogar wortwörtlich. Leider ist das Schwert jedoch so mächtig, dass es auch ihn selber beim Benutzen verbrennt. Es kostet also Leben, das Schwert einzusetzen. Wie gut, dass die andere Figur aka Shionne heilen kann.

Spaßige und explosive Kämpfe

Die Tales-Spiele sind ja schon seit einiger Zeit auf dem Realtime-Trip. Was ich persönlich bislang nicht so gemocht habe, da sich das Kämpfen in den anderen Titel nie wirklich rund angefühlt hat. Zuletzt habe ich Tales of Beseria gespielt und kam nicht so wirklich gut rein.

Hier wurde das komplette Kampfsystem sinnvoll überarbeitet und jeder Kampf macht einfach Spaß. Woran liegt das? Zum einen an den sehr dynamischen und präzisen Controls, die einem ermöglichen, Kettenangriffe als auch schnelles Ausweichen umzusetzen. Zum anderen an den starken gemeinsamen Attacken, die nach einer Weile getriggert werden können. Und letztlich natürlich auch am Schwert. Wann setze ich diese verheerende Waffe am besten ein und kann ich schnell genug danach geheilt werden?

Hier mal ein kleines Video zu dem ersten größeren Bosskampf.

Diese Balance zu finden, ist immer wieder spannend und hält einen im Kampf bei der Stange. Allerdings kann man nicht nur sich selbst steuern, sondern man kann beliebig zwischen den gerade kämpfenden Charakteren hin und her wechseln. Und als besonderer Bonus sehen die Kämpfe dank der schönen Effekte auch besonders gut aus.