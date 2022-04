Tales of Arise konnte über 2 Mio. Mal ausgeliefert werden XBU ringdrossel am Fr, 29.04.2022, 10:45 Uhr

Das Rollenspiel Tales of Arise wurde inzwischen mehr als 2 Mio. Mal an den Einzelhandel und digital ausgeliefert. Der Titel von Bandai Namco kam am 10. September 2021 auf den Markt. Wie uns das Spiel gefallen hat, lest ihr hier.

We’re celebrating a new major milestone today, as #TalesofArise has reached 2 million copies sold!



We are so grateful for your precious support. Thank you! pic.twitter.com/mUWJH1t0wv — Tales of Arise (@TalesofSeries) April 28, 2022

In der oben genannten Zahl sind die Lieferungen der physischen Version an den Einzelhandel und Digital-Verkäufe seit dem weltweiten Release am 10.09.21 enthalten.

Quelle: BandaiNamco