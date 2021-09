Tales of Arise wurde mehr als 1 Mio. Mal ausgeliefert XBU ringdrossel am Do, 16.09.2021, 09:30 Uhr

Wie die Verantwortlichen von Bandai Namco angeben, konnte das JRPG Tales of Arise bereits jetzt mehr als 1 Mio. Mal ausgeliefert werden. Diese Zahl beinhaltet sowohl die Lieferungen an den Einzelhandel, als auch die digitalen Verkäufe des Spiels. Tales of Arise kam erst vor ein paar Tagen am 10.09.21 auf den Markt.

Quelle: BandaiNamco