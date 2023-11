Tales of Arise: Mehr als 2 Mio. Einheiten verkauft XBU ringdrossel am Fr, 10.11.2023, 09:30 Uhr

Wie der Publisher Bandai Namco angibt, wurden das JRPG Tales of Arise bislang mehr als 2,7 Mio. Mal verkauft. Dies gab der Produzent Yusuke Tomizawa gegenüber 4Gamer.net an. Der Titel erschien am am 10.09.21 in Europa und den USA im Handel.

