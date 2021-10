Zusätzliche Inhalte zu Tales of Arise erschienen XBU TNT2808 am Do, 07.10.2021, 17:30 Uhr

Der neueste und am schnellsten verkaufte Titel der Tales of-Riehe, Tales of Arise, erhält heute neue Inhalte. Was euch erwartet? Zwei zusätzliche Schwierigkeitsgrade, spezielle Kämpfe mit neuen Gegnern und die Möglichkeit, Waffen zu verdienen. Außerdem gibt es eine besonderen Zusammenarbeit mit SWORD ART ONLINE: ALICIZATION LYCORIS.

TALES OF ARISE wird ab sofort im Modus "Sehr leicht" spielbar sein, dem einfachsten Modus des Spiels, der sich an Spielerinnen und Spieler richtet, die sich auf die Geschichte, die Erkundung und die Charakterentwicklung des Spiels konzentrieren wollen. Der zweite neue Modus ist der "Unbekannte", der die härteste Herausforderung darstellt. Beide Modi sind kostenlos im PlayStation- und Xbox-Store verfügbar. Um den neuen Trainingsplatz-Kampf zu aktivieren und neue Waffen zu erhalten, müssen Konsolenspieler die EP!C-Webseite besuchen und den DLC einlösen. Auf der PC-Version des Spiels werden die neuen Inhalte automatisch verfügbar sein, sobald der neueste Patch installiert ist.

SWORD ART ONLINE: ALICIZATION LYCORIS steuert zu TALES OF ARISE Kiritos und Asunas Outfits für Shionne, Alphen und Law bei. Außerdem wird es einen Trainingskampf gegen Kirito und Asuna geben, der es den Spielerinnen und Spielern ermöglicht, neue Waffen und ein neues Mystic-Artes für Alphen zu erhalten. Das "Sword Art Online: Alicization Lycoris Collaboration Pack" kann in digitalen Stores erworben werden.

TALES OF ARISE ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Eine kostenlose Demo ist für alle diese Plattformen verfügbar.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment