John Spartan 117, der Master Chief, ist auch nach zwanzig Jahren Seriengeschichte nicht tot zu kriegen – was er im neusten Ableger, Halo Infinite, beeindruckend unter Beweis stellt. Doch handelt sich beim mittlerweile sechsten Teil der Hauptreihe um eine Rückkehr zu alter Form, oder wandeln wir auf Zeta Halo auf Irrwegen?

Hinweis: Bei diesem Testbericht behandeln wir ausschließlich den Singleplayer-Part von Halo Infinite. Ein separates Review zum Multiplayer findet ihr ebenfalls in Kürze auf unserer Seite.

Der Zustand der Galaxie

Storytechnisch wollen wir so wenig verraten, wie möglich. Trotzdem benötigen wir eine Grundlage, um einige Aspekte des Spieles näher beleuchten zu können. Falls ihr euch also in keiner Weise etwas vorwegnehmen lassen wollt: Ihr seid gewarnt.

Zur Ausgangslage: Halo Infinite schmeißt uns direkt in die Action. Die Banished, eine Splitterfraktion der ehemaligen Allianz, hat die Menschheit an den Rand der Existenz gedrängt. Auch John kann nicht viel ausrichten, als er gegen Atriox antritt – der ihn prompt ins All wirft.

Dort werden wir glücklicherweise von einem anfangs noch unbenannten Piloten in einem Pelican aufgegabelt. Ein paar Wortwechsel später machen wir aber wieder das, was wir am besten können – Gegner vernichten. Es kommt wie es kommen muss und wir landen auf Zeta Halo, dem seltsamsten aller Halo-Ringe. Dort erhalten wir auch eine neue KI-Begleiterin, genannt die Waffe.

Fortan gilt es, herauszufinden, was die Banished auf der Ringwelt suchen, die restlichen Überlebenden der Menschheit zu vereinen, die Kontrolle zurückzugewinnen – ach, und da war ja auch noch was mit Cortana…

Die Fehler der Vergangenheit

Als Soft-Reboot der Reihe kann Halo Infinite durchaus auf eigenen Beinen stehen. Mit den Banished wird eine nahezu neue Fraktion mit eigenen Beweggründen eingeführt, es gibt neue Entdeckungen auf der Ringwelt und viel Ballast der Reihe wird in den Hintergrund gedrängt…

…bis auf Cortana. Die hat vor allem in Teil 4 und 5 der Halo-Reihe eine tragende Rolle gespielt und wurde vom Fanliebling zur universalen Bedrohung. Schön ist, dass dieser Handlungsstrang, der bei vielen Fans sehr schlecht ankam, nicht unter den Teppich gekehrt wurde. Stattdessen wird er behutsam weitergeführt und mit genügend Exposition versehen, um auch Neueinsteiger nicht komplett zu überfordern.

Alles andere, etwa das Schicksal der Infinite, der vergangenen Weggefährten und Co. bleibt zu großen Teilen ein Mysterium. Audiologs, die auf dem Weg gefunden werden können, erlauben es aber zumindest zu erahnen, was in der Zwischenzeit passiert sein könnte.

Am Ende schafft das Ringweltspektakel so einen ganz guten Spagat: Neueinsteiger werden nicht komplett überfordert und können mit genügend Auffassungsgabe herein finden, auch wenn zumindest eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Geschichte vorab einiges klarer erscheinen lässt. Serienfans, die zudem sämtliches Zusatzmaterial wie Bücher und Comics verschlungen haben, werden die ganzen Feinheiten und Details zu schätzen wissen. Wer allerdings keine Mysterien mag und lieber alles auf dem Teller präsentiert haben möchte, könnte etwas enttäuscht werden.

Enttäuscht werden könnte man auch bei der Präsentation – wobei wir genau das Gegenteil empfinden. Inszenatorisch geht Halo Infinite neue Wege und ist wesentlich näher am Geschehen. Die Perspektiven wirken wie von einem Kameramann aufgenommen, der dem Master Chief folgt. Außerdem gibt es nur wenige Schnitte oder Perspektivwechsel. So verliert man zwar vielleicht das große Ganze aus dem Auge und kann auch nicht bombastische Szenen wie in den Vorgängern auf den Bildschirm zaubern, ist aber auch nah am Geschehen dran – es fühlt sich alles ein wenig geerdeter an.

Besonders gut hat uns der Fokus auf die Interaktion zwischen Master Chief und der Waffe, in großen Teilen auch mit dem Piloten, gefallen. Der Ton ist durchaus emotional und erinnert an die Stärken der Story aus Halo 4. Schade ist nur, dass das Spiel schon vorbei ist, als es wirklich richtig spannend wird…