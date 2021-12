Halo Infinite im Game Pass ab sofort erhältlich XBU TNT2808 am Do, 09.12.2021, 09:00 Uhr

Der Multiplayer von Halo Infinite war schon erschienen, jetzt ist seit gestern auch endlich die langersehnte Kampagne veröffentlicht worden. Ihr könnt euch auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S und in der Cloud mit dem Master Chief auf eine Reise begeben - natürlich ist das Spiel auch im Xbox Game Pass enthalten.

Halo Infinite: Die Kampagne

In Halo Infinite wartet die bisher größte Kampagne des Halo-Franchise auf Dich. Die Banished haben die Streitkräfte des UNSC besiegt und Zeta Halo in ihre Gewalt gebracht – noch nie stand die Menschheit einer derartigen Bedrohung gegenüber. Als Master Chief bereist Du die weitläufigen Ringwelten, infiltrierst düstere Kriegsschiffe, riesige Forerunner-Anlagen und viele weitere geheimnisvolle Orte. All diese Missionen und stimmungsvollen Schauplätze umspannen die größte Kampagne, die das Halo-Franchise jemals gesehen hat.

Accessibility Features

Halo Infinite verfügt im Multiplayer und in der Kampagne über eine ganze Reihe von integrierten Accessibility-Features. Diese geben Spieler*innen die Möglichkeit, Halo auf individuelle Art und Weise zu spielen. Dank neuer Seh-, Audio-, Steuerungs-, Sensorik- und Kommunikationseinstellungen können noch mehr Spieler*innen in das Halo-Universum eintauchen.

Weitere Aktionen zum Launch

Anlässlich der Veröffentlichung warten spannende Aktionen rund um Halo Infinite auf Dich:

Wirf einen Blick auf ein von Halo inspiriertes Gemälde der renommierten Künstlerin Iva Troj, das Du online oder vor Ort in der Saatchi Gallery sowie im weltberühmten Musée du Louvre in Paris besichtigen kannst.

Gewinne zwei ganz besondere Crystals von Swarovski, angelehnt an Halo Infinite.

Einen lebensgroßen, 1.000 PS starken Warthog, findest Du auf dem YouTube-Kanal von Hoonigan.

Ein echtes Augmented Reality-Erlebnis konnten Zuschauer*innen des Spiels der Oregon Ducks erleben als sie Besuch von einem Halo Pelikan bekamen.

Du willst noch mehr über Halo erfahren? Anlässlich des 20-jährigen Xbox-Jubiläums blickt Xbox DACH in der dreiteiligen Dokumentation #Xbox20 hinter die Kulissen. Die dritte Folge widmet sich der fantastischen Welt von Halo, wie das Franchise zu Xbox kam, sowie dem Einfluss, den das Spiel auf die Gaming-Community in Deutschland und weltweit hatte.

Quelle: Microsoft