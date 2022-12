Der Multiplayer Creative Director von Halo Infinite nimmt seinen Hut

Via Twitter hat Tom French, der Multiplayer Creative Director des Shooters Halo Infinite, mitgeteilt, dass er das Unternehmen 343 Industries nach 11,5 Jahren verlassen hat. Genauere Gründe außer der Suche nach neuen Abenteuern wurden nicht genannt.

After over 11 1/2 years on Halo, I step out of my Spartan armor for the last time today to head off to new adventures. It's been a massive honor to have been part of a game I loved so much as a player and admired so much as a developer. I couldn't be more proud of my time at 343. pic.twitter.com/2CBD7kOPIj