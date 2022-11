Die Pest ist wieder da und Amicia und Hugo müssen sich wieder vor den Ratten retten. Der Nachfolger zu Inquisition wartet mit spektakulärer Atmosphäre und einer dichten Story. Warum uns das Gameplay aber nicht immer gefallen hat, lest ihr in unserem Testbericht.

Altbewährtes trifft auf aufgeputschtes Gameplay

Der Nachfolger zu Innocence knüpft nahtlos an die Geschehnisse des ersten Teils an. Wie ihr in unserem Let’s Play seht, scheint die Welt im 15. Jahrhundert in Ordnung, bis dann doch alles anders kommt. Das Geschwisterpaar Amicia und Hugo wird relativ schnell getrennt und als Amicia (mit einem neuen Begleiter) begebt ihr euch auf die Suche nach einer Heilung für die Seuche, bzw. den Fluch, den Hugo wieder befällt.

Im Vergleich zu Innocence bietet Requiem hier wieder ein ähnliches Gameplay, das aber ordentlich aufgestockt wurde. Zwischen sehr ruhigen Erkundungsszenen gibt es sehr viel Stealth. Für den größten Teil des Spiels steht euch eigentlich nur eine Steinschleuder zur Verfügung, mit der ihr helmlose Gegner zwar töten könnt, die es euch aber auch erlaubt pazifistisch unterwegs zu sein indem ihr für Ablenkungen sorgt und an Gegnern vorbeihuscht.

Hier wurde einiges getan, welche diese Passagen interessanter gestalten. So sind diese Stealth-Passagen nun deutlich offener und prinzipiell überhaupt nicht linear. Ihr werdet oftmals in einer recht offenen Umgebung geworfen, in der ihr die verschiedensten Möglichkeiten habt, euch den Weg nach vorne zu erkämpfen. Stealth, also schleichend und unerkannt nach vorne kommen, ist hier meist der beste Weg zum Ziel, denn kampferfahren ist unsere Amicia immer noch nicht. Abgesehen von einer recht simplen Steinschleuder und den gelegentlichen Messern als Verbrauchsgegenstände für Stealth-Kills stehen euch eher Ablenkungsmanöver zur Verfügung. Ihr steht oft vor einer Reihe an Fragen: Soll ich jetzt das nächste Feuer anmachen und nach vorne rennen? Soll ich warten, bis der Gegner mit seiner Fackel vorbeiläuft und diese auslöschen (damit die Ratten ihn für mich übernehmen)? Oder soll ich dann doch lieber eine Geräuschablenkung schaffen, um hintenrum zu schleichen? Eines sind diese Stealth-Passagen normalerweise nie: Einfach. Denn die komplexen offenen Gegebenheiten machen noch nicht einmal immer klar, wohin man muss. Zusätzlich hat man begrenzte Ressourcen, die einem erlauben Ablenkung (oder Feuer) zu schaffen. Hier muss meist gut abgewogen werden. Wenn man dann endlich die langersehnte Metalltür gefunden hat, die symbolisch einen Checkpoint markiert, atmet man erleichtert auf.