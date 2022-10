Ein Blick hinter den Kulissen von A Plague Tale: Requiem XBU MrHyde am Do, 06.10.2022, 17:20 Uhr

Focus Entertainment hat die vierte und finale Episode seiner “In Focus” -Reihe für A Plague Tale: Requiem veröffentlicht. Noch einmal, vor dem Release am 18. Oktober, können Spieler und Spielerinnen den Geschichten von Asobo Studio über die Entwicklung von A Plague Tale: Requiem lauschen - in Interviews, durch die französische Influencerin Maghla führt. So lernen wir mehr über die Geschichte, das World Building, die Technologie und das Gameplay in diesem vierten Teil der Interview-Reihe.

Quelle: Focus Home Interactive