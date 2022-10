A Plague Tale: Requiem ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Mi, 19.10.2022, 13:45 Uhr

Das Spiel A Plague Tale: Requiem wurde jetzt auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC sowie als Cloud Version auf der Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist zudem im Xbox Game Pass für Konsole verfügbar. Der Launch-Trailer macht auf jeden Fall Lust auf die brutale Mittelalterwelt.



Die offiziellen Infos:



Die herzerwärmende Geschichte von Amicia und Hugo de Rune geht weiter: Begleitet sie auf ihrer neuen Reise gen Süden im Frankreich des 14. Jahrhunderts, bevor ihr die Segel setzt und zu einer mysteriösen Insel im Mittelmeer aufbrecht. Trotzt dem grausamen Schicksal und sucht eine Heilung für Hugos Krankheit und findet heraus, welchen Preis es kostet jene zu retten, die ihr liebt, während ihr in einer düsteren, von Plagen getriebenen mittelalterlichen Welt, von außerweltlichen Mächten beeinflusst, versucht zu überleben.



Dieses neue Kapitel bleibt der Serie treu und verbindet einen Hauch Historie mit einer starken Erzählung und erweitert dabei die Gameplay-Möglichkeiten, was Spielern zusätzliche Freiheiten in den offenen Gebieten gibt. Schlagt aus den Schatten heraus zu oder lasst die Hölle losbrechen mit Amicias neuen Fähigkeiten - unter anderem kann sie durch Alchemie Feuer beeinflussen, mit einer Armbrust angreifen oder die Umgebung für Hinterhalte nutzen.



Erschaffen für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen bringt diese Next-Gen exklusive Produktion ein ganz neues Level an Realismus und Immersion, mit einer beeindruckenden visuellen Erfahrung, welche das neue mediterrane Setting und das für diese Region charakteristische Licht perfekt in Szene setzt.



Quelle: Focus Home Interactive