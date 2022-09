A Plague Tale: Requiem präsentiert den Story-Trailer XBU MrHyde am Mi, 28.09.2022, 14:45 Uhr

Wir haben hier einen brandneuen Story Trailer für A Plague Tale: Requiem, der neue Details zu den narrativen Elementen des Spiels enthüllt. Das Abenteuer startet am 18. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und in der Cloud Version für Nintendo Switch.



Die Macher schreiben dazu:



Amicia und Hugo sind auf der Suche nach einer mysteriösen Insel und hoffen dort eine Möglichkeit zu finden, den Fluch zu brechen, der sich in Hugs Blut ausbreitet - und auf ihrer Suche müssen sie sich auf die Hilfe derer verlassen, die sie antreffen. In den fremden Regionen können es die jungen De Runes kaum alleine schaffen… doch wie sehr kann man Fremden wirklich vertrauen? Die Antworten scheinen ebenso ungewiss wie die trügerische und zugleich furchteinflößende Schönheit der Insel.

Quelle: Focus Home Interactive