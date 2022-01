What Lies in the Multiverse erscheint im März XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 15:00 Uhr

Am 4. März 2022 wird What Lies in the Multiverse für Xbox One, Nintendo Switch, PS4/5 und PC digital erscheinen. Das gaben die Indie Studios Studio Voyager und IguanaBee jetzt gemeinsam mit Publisher Untold Tales bekannt. Zudem gibt es zum Puzzle-Platformer einen neuen Trailer:

Quelle: Untold Tales