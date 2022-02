10 Minuten Gameplay von What Lies in the Multiverse? XBU MrHyde am Mi, 09.02.2022, 15:45 Uhr

Der Puzzle-Platformer What Lies in the Multiverse? stellt sich in einem neuen Gameplay-Trailer über zehn Minuten näher vor. Mit Kommentaren von Community Developer Sadie von Untold Tales untermalt, zeigt das Video noch nie gesehene Szenen aus dem zweiten Kapitel des Spiels. Der Titel wird am 4. März für Xbox One, PS4, PS5, Switch und PC erscheinen.

Quelle: Untold Tales