Neue Szenen aus What Lies in the Multiverse XBU MrHyde am Fr, 25.02.2022, 12:15 Uhr

Am 4. März wird das Jump'n'Run-Puzzlegame What Lies in the Multiverse auf Xbox One, Switch, PS4/5 und PC erscheinen. Ein neues Video zum Titel zeigt, warum das süß-aussehende Pixel-Abenteuer eine Altersfreigabe von +17 Jahren bekommen hat.

Quelle: Untold Tales