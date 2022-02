Trailer erklärt Gameplay von What Lies in the Multiverse XBU MrHyde am Fr, 18.02.2022, 14:45 Uhr

Das Comedy-Adventure What Lies in the Multiverse erklärt in einem neuen Trailer, worum es im Spiel eigentlich geht. Das Puzzle-Jump'n'Run wird am 4. März für Switch, PS4/5, Xbox One und PC digital erscheinen.

Quelle: Untold Tales