What Lies in the Multiverse erscheint Anfang 2022 Mo, 04.10.2021, 16:00 Uhr

Für Anfang kommenden Jahres wurde das Comic-Adventure "What Lies in the Multiverse" angekündigt. Publisher ist Untold Tales, entwickelt wird das pixelige 2D-Abenteuer von Voyager + IguanaBee. Hier sind erste Szenen im Announce Trailer für euch.

Quelle: Untold Tales