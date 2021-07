Video der ganz besonderen Art zu The Big Con - ach, und ein Releasetermin XBU TNT2808 am Do, 22.07.2021, 16:45 Uhr

Ein ganz seltsames Video hat sich heute bei den News eingeschlichen. Dabei geht es eigentlich nur um das Releasedatum von The Big Con, das konsolenexklusiv für die Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird - und zwar am 31. August. Ein Preis ist auch bekannt: 12,99 € wird der Indie-Titel kosten.

Interessanter ist aber fast noch das Video, beziehungsweise der Behind-the-Scenes Trailer. Der zeigt nämlich eine Art Casting, bei dem große Synchronsprecher der Gaming-Branche vertreten waren: Troy Baker (The Last Of Us, Uncharted), Dave Fennoy (The Walking Dead), Melissa Hutchison (The Walking Dead) und Courtenay Taylor (Mass Effect, Resident Evil).

Das Interessante: Diese Talente haben in dem Spiel nichts zu sagen! Sie haben nur bei einem Community Wettbewerb ausgeholfen, um einen US-Amerikaner für die Synchronrolle auszuwählen. Noch kurioser: Das Skript ist ganze 13 Wörter lang - kein Witz!

So verrückt wie diese Aktion ist auch das Spiel an sich. Was es darüber zu sagen gibt, entnehmt ihr einfach der Pressemitteilung:

In The Big Con spielt die jugendliche Trickbetrügerin Ali die Hauptrolle, die alles daransetzt, die Videothek ihrer Mutter vor skrupellosen Kredithaien zu schützen. In diesem kunterbunten Abenteuer mit knackigen Rätseln und gewitzten Dialogen liegt es in der Hand der Spieler, wie sie an Geld kommen: Als Taschendiebin durchs Land streifen, Schlösser knacken, Zielpersonen überzeugen, verkleidet herumschleichen und sogar von der neuesten Plüschmode profitieren.

The Big Con bietet:

Ein freches Comic-Adventure mit Situationen mit vielerlei Enden, Rätsel und Entdeckungen

Verbrechen sind jetzt cool! Taschendiebstahl, herumschleichen, verkleiden und jeden betrügen, der den Spielern über den Weg läuft

Durch clevere Dialoge landen Spieler Deals oder reden sich aus brenzligen Situationen heraus

Schräge 90er-Jahre Charaktere, die die Spieler entweder abzocken oder unterstützen können (wenn man das möchte)

Originärer Titelsong von der "Auf der Jagd nach Carmen Sandiego"-Hausband Rockapella

Endlich wieder daheim auf dem Festnetz anrufen – Streit mit der Mutter inklusive!

Quelle: Mighty Yell