The Big Con kann vorbestellt werden am Mi, 11.08.2021, 14:15 Uhr

Das abgedrehte 90er-Jahre-Adventure The Big Con könnt ihr ab sofort auf dem PC, der Xbox One und Xbox Series X/S vorbestellen - bei ausgewählten Händlern sogar mit 10% Rabatt. Der urkomische Roadtrip steht dann am 31. August an!

Doch das ist noch nicht alles: Mighty Yell hat kürzlich den größten Community CONtest des Jahres abgehalten, bei dem die perfekte Stimme für die 13 unglaublich kraftvollen, gesprochenen Wörter des Spiels gesucht wurde. Welcher profilierte Synchronsprecher wird in The Big Con den Auftritt seines Lebens hinlegen? Ein neuer Trailer enthüllt das Geheimnis!

In The Big Con spielt die jugendliche Trickbetrügerin Ali die Hauptrolle und setzt alles daran, die Videothek ihrer Mutter vor skrupellosen Kredithaien zu schützen. In diesem kunterbunten Abenteuer mit knackigen Rätseln und gewitzten Dialogen liegt es in der Hand der Spieler, wie sie an Geld kommen: Als Taschendiebin durchs Land streifen, Schlösser knacken, Zielpersonen überzeugen, verkleidet herumschleichen und sogar von der neuesten Plüschmode profitieren.

The Big Con bietet:

Ein freches Comic-Adventure mit Situationen mit vielerlei Enden, Rätsel und Entdeckungen

Verbrechen sind jetzt cool! Taschendiebstahl, herumschleichen, verkleiden und jeden betrügen, der den Spielern über den Weg läuft

Durch clevere Dialoge landen Spieler Deals oder reden sich aus brenzligen Situationen heraus

Schräge 90er-Jahre Charaktere, die die Spieler entweder abzocken oder unterstützen können (wenn man das möchte)

Eigens für The Big Con komponierter Titelsong von der "Auf der Jagd nach Carmen Sandiego"-Hausband Rockapella

Endlich wieder daheim auf dem Festnetz anrufen – Streit mit der Mutter inklusive!

Quelle: Skybound Games