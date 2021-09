The Big Con ist auf Xbox Konsolen verfügbar XBU MrHyde am Do, 02.09.2021, 11:15 Uhr

Das 90er-Jahre Comedy-Krimi-Adventure The Big Con von Mighty Yell und Skybound Games ist jetzt für Xbox Series X|S, Xbox One und PC digital erhältlich. Hier sind der offizielle Launch-Trailer und Informationen zum Titel für euch:



Spieler können endlich ihre Träume eines (un)rechtschaffenden Lebens verwirklichen und stehlen, schleichen und allerlei anderer Unfug anstellen, wenn sie in diesen urkomische Abenteuertrip starten. Denn wer würde im echten Leben von Zuhause weglaufen, um Taschendiebstahl zu begehen, Kinder auszurauben oder gleich mit ein bisschen Bankbetrug die Kasse füllen, damit die Familien-Videothek gerettet werden kann!? Spieler sind dazu eingeladen, ihr Glück auf die Probe zu stellen, um ungeschoren davon zu kommen und zeitgleich ein paar wertvolle VHS-Kassetten zu retten.

In dem von der 90er-Jahre-Kultur inspirierten Comedy-Adventure The Big Con dreht sich alles um Ali, eine junge Trickbetrügerin, die alles daransetzt, die Videothek ihrer Mutter vor skrupellosen Kredithaien zu schützen. Den Spielern ist dabei selbst überlassen, wie sie in diesem bunten Adventure, voller Rätsel und bissigen Dialogen, an Geld kommen: Als Taschendiebin durchs Land reisen, Zielpersonen überzeugen, in Verkleidungen herumschleichen oder von der neuesten Plüsch-Mode profitieren.



The Big Con bietet:

Ein freches Comic-Adventure mit Situationen mit vielerlei Enden, Rätsel und Entdeckungen

Verbrechen sind jetzt cool! Taschendiebstahl, herumschleichen, verkleiden und jeden betrügen, der den Spielern über den Weg läuft

Durch clevere Dialoge landen Spieler Deals oder reden sich aus brenzligen Situationen heraus

Schräge 90er-Jahre Charaktere, die die Spieler entweder abzocken oder unterstützen können (wenn man das möchte)

AUSSERGEWÖHNLICHE Synchronisation mit den talentierten Stimmen von: Erika Ishii (Apex Legends, Destiny 2), Dave Fennox (The Walking Dead) und Melissa Hutchison (The Walking Dead) als Ali, Rad Ghost und Linda!

Eigens für The Big Con komponierter Titelsong von der „Auf der Jagd nach Carmen Sandiego“-Hausband Rockapella

Endlich wieder daheim auf dem Festnetz anrufen – Streit mit der Mutter inklusive!

Quelle: Skybound Games