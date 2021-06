Groovy: Titelsong zu The Big Con enthüllt XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 12:45 Uhr

The Big Con hat schon einen sehr außergewöhnlichen Stil - jetzt kommt noch ein eher ungewöhnlicher Titelsong hinzu. Man hat sich dazu mit der preigekrönten Musikgruppe Rockapella zusammengetan.

Das 90er-Jahre Krimi-Adventure wird schon bald, nämlich in diesem Sommer, für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen. Nun aber genug unserer Worte, schaut euch lieber das spaßige Musikvideo zum Titelsong an:

Quelle: Skybound Games