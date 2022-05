Neue Edition für The Big Con kommt bald XBU MrHyde am Mi, 11.05.2022, 10:15 Uhr

Das 90er-Jahre Krimi-Abenteuer The Big Con von Indie-Entwickler Mighty Yell und Publisher Skybound Games erhält am 01. Juni 2022 ein kostenloses Update zur GRIFT OF THE YEAR EDITION für Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam. Das Update bringt über zwei Stunden neuen Content, brandneue, schräge Charaktere, ein Rad Ghost Arcade-Spiel und neue Sammelobjekte.



The Big Con ist eine klassische Coming-of-Age Geschichte, die sich an dem Stil und Humor der 90er-Jahre bedient. Spieler schlüpfen in die Rolle von Ali, einem Teenager, die eine Karriere als Trickbetrügerin einschlägt, um die Videothek ihrer Mutter vor skrupellosen Kredithaien zu retten. In dieser neuen, erweiterten Version des spaßigen Krimi-Abenteuers erwarten die Spieler besonders knifflige Rätsel, witzige Dialoge, coole Sammelobjekte und verrückte Missionen. Wie die Spieler an Geld kommen, ist ihnen dabei selbst überlassen. Sei es Taschendiebstahl, Schlösser knacken, Preise stehlen, Zielpersonen übers Ohr hauen oder durch das brandneue Rad Skater Arcade-Spiel.



The Big Con ist vom Tribeca Film Festival als Teil der „Official Games Selection” anerkannt, erhielt eine Honorable Mention bei dem Independent Games Festival 2022 und A.MAZE Festival und war außerdem Finalist des TOMMI Kindersoftwarepreis 2022. Spieler können sich auf den 1. Juni freuen, denn da erscheint das kostenfreie Update für alle Besitzer der PC und Xbox Series X|S und Xbox One Versionen sowie die Erstveröffentlichung auf der Nintendo Switch.

Quelle: Skybound Games